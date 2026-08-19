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Кино и сериалы

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Еще три кинопроекта планируют снимать в Пермском крае в 2026 году

В Пермском крае сейчас идет работа над новым детективом «Наследник». Как рассказала директор Центра развития кинопроизводства Алена Семерикова в беседе с РБК-Пермь, в 2026 году в регионе планируют съемки еще трех проектов. Но подробности о них пока держат в секрете.

Пермская кинокомиссия/Telegram

Недавно в Пермском крае завершились съемки фильма «Баба Яга на каникулах» с Людмилой Артьемьевой в главной роли и сериала «По следу огня». Для последнего местом действия стал бар «Совесть» и Старокирпичный переулок. Еще три проекта, снятых ранее в Пермском крае, вышли в кинопрокат: «Аэропорт», «Нам кранты» и «Романовы. Преданность и предательство».

Выросло число пермяков, задействованных в съемках кино: речь и о специалистах, и о объектах малого и среднего предпринимательства, связанных с индустрией. По данным Алены Семериковой, доля выросла до 46-72%, в 2020-2021 годах она была на уровне 24%.

Информационный обзор редакции. 16+

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