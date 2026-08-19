Еще три кинопроекта планируют снимать в Пермском крае в 2026 году

Недавно в Пермском крае завершились съемки фильма «Баба Яга на каникулах» с Людмилой Артьемьевой в главной роли и сериала «По следу огня». Для последнего местом действия стал бар «Совесть» и Старокирпичный переулок. Еще три проекта, снятых ранее в Пермском крае, вышли в кинопрокат: «Аэропорт», «Нам кранты» и «Романовы. Преданность и предательство».

Выросло число пермяков, задействованных в съемках кино: речь и о специалистах, и о объектах малого и среднего предпринимательства, связанных с индустрией. По данным Алены Семериковой, доля выросла до 46-72%, в 2020-2021 годах она была на уровне 24%.

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