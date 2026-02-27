Новый фестиваль индустриального кино «Прометей» пройдет в Перми в октябре

В Пермской кинокомиссии, которая вместе со Свердловской киностудией, выступает организаторами события, рассказали, что «Прометей» пройдет в Перми с 15 по 18 октября 2026 года. «Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 2026 год Годом пермской промышленности. И это прекрасный повод дать старт новому фестивалю «Прометей», который был придуман не только как экспертная площадка, но и как пространство, объединяющее деятелей промышленности и представителей киноиндустрии для совместного обсуждения и презентации проектов. Мы уверены, что одним из результатов фестиваля станут новые фильмы, в основе которых — промышленные достижения страны», — отметила продюсер, директор Центра развития кинопроизводства Алена Семерикова.

По словам режиссера и продюсера Евгения Григорьева, с помощью фестиваля Свердловская киностудия возвращается к своим истокам, когда основой были документальные проекты и индустриальное кино.

Информационный обзор редакции. 12+