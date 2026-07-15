Стал известен шорт-лист фестиваля импакт-кино «Лампа»

Самой популярной номинацией в этом году стала «Игровой короткометражный фильм». Список полуфиналистов пополнился именами Ивана Добронравова, Ивана Соснина, Евгения Цыганова, Дмитрия Пасичнюка и Евгении Шевченко.

В конкурсе «Вдохновляющее кино полного метра» за победу будут бороться фильмы «Красавица» Антона Богданова, «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гайдарова и другие работы.

Как отмечают организаторы, в этом году увеличился интерес к номинации «Жизнеутверждающий сериал». В его шорт-лист вошли картины: «В Хогвартс я не попал», «Встать на ноги», «Первая ракетка», «Пингвины моей мамы» и «Люди дела 3».

Всего за время приема конкурсных работ на оценку экспертов поступило 1058 фильмов из 60 стран мира.

Конкурс VK клипов — самая молодая номинация, созданная для юных участников и блогеров, в этом году преодолела отметку в более чем сто клипов. Короткие видео были сняты на социальные темы, волнующие молодежь. Восемь из них были определены в шорт-лист конкурса. Их авторы также станут частью конкурсной и деловой программ фестиваля.

Имена победителей будут объявлены 11 октября на церемонии закрытия «Лампы» в Перми.

Недавно мы сообщали, что в сеть выложили трейлер сериала «Нам кранты», снятого в Добрянке.

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