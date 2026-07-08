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В день любви, семьи и верности: как организовывают свой домашний досуг жители Пермского края

Что смотрят, слушают и читают жители региона в семейный праздник — рассказали аналитики холдинга ON Медиа группы компаний МТС. Готовый вариант досуга, если день любви, семьи и верности вы планируете провести в родных стенах.

Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»
Продюсерская компания Mediaslovo / ВКонтакте

Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»

Проанализировав данные онлайн-кинотеатра «КИОН», эксперты выяснили, что среди кино и мультфильмов в Пермском крае выбирают современные экранизации «Алисы в Стране Чудес» (6+) и «Домовёнка Кузи» (6+), а также семейную комедию «Мужские правила моего деда» (16+) — о конфликте поколений, который приводит строгого деда к пониманию молодежи.

Самый прослушиваемый трек в праздник на «КИОН Музыке» — рэп-гимн L’One «Рядом навсегда». Второе место заняла баллада «Эхо любви» Анны Герман, а третье — у рок-баллады «Дыхание» группы Nautilus Pompilius. В пятерку лидеров также попали песня советского ансамбля ВИА «Самоцветы» «Всё, что есть у меня» и хит «Я просто люблю тебя» Димы Билана.

На книжных страницах жители региона читают про любовь и крепкие семейные союзы. На сервисе «КИОН Строки» они выбирают «Завет воды» (16+) — хронику трех поколений индийской семьи. Далее интерес обращается к роману «Добро не оставляйте на потом» (16+), посвященному семье итальянских эмигрантов в Америке, которая заботится друг о друге в непростые для мира времена. Замыкает тройку самых читаемых — историческое произведение «Стеклянный Дворец» (18+) про силу любви в колониальной Бирме и Индии.

Недавно мы публиковали подборку 50 лучших сериалов первой половины года.

Информационный обзор редакции.

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