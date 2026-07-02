В сериале «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым снялся актер из Пермского края

Как рассказали в пресс-службе МТС, одну из ролей в сериале «Зовите Витю!» исполнил Василий Шипицын — уроженец города Очер («Кончится лето», «Август», «Аутсайдер»). Кроме Василия Щипицына, Ильи Соболева и Саши Бортич, в сериале также снялись Сергей Рост, Риналь Мухаметов, Мария Смольникова, Александра Флоринская, Александр Клюквин.

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