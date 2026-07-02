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Кино и сериалы

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В сериале «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым снялся актер из Пермского края

В паранормальной комедии «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич снялся актер из Пермского края. Премьера истории об экстрасенсе-шарлатане, который внезапно получает настоящий дар видеть призраков, вышла в онлайн-кинотеатре «КИОН» 1 июля.

Илья Соболев и Василий Шипицын
Из архива Василия Шипицына

Илья Соболев и Василий Шипицын

«Кион»

Как рассказали в пресс-службе МТС, одну из ролей в сериале «Зовите Витю!» исполнил Василий Шипицын — уроженец города Очер («Кончится лето», «Август», «Аутсайдер»). Кроме Василия Щипицына, Ильи Соболева и Саши Бортич, в сериале также снялись Сергей Рост, Риналь Мухаметов, Мария Смольникова, Александра Флоринская, Александр Клюквин.

Недавно мы рассказывали о том, что известна дата премьеры фильма про последние дни семьи Романовых: часть сцен снимали в Перми.

Информационный обзор редакции. 16+

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