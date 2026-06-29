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В Пермском крае прошли съемки фильма «Бабушки из Дедушкино»: показываем, как это было

Поющие бабушки из Пермского края стали героинями нового документального фильма. Идея картины пришла к начинающему продюсеру из Пермского края Алисе Сухих, а режиссером и сценаристом выступил автор более сотни документальных и игровых лент Константин Райх.

Алиса Сухих
Алиса Сухих
Алиса Сухих
Алиса Сухих

Фильм «Бабушки из Дедушкино» рассказывает о хоре «Задорные девчата»: его участницы — женщины от 70 лет и старше, живущих в поселке Дедушкино Чайковского района. У коллектива нет музыкального образования, зато есть большое желание, чтобы их услышали. В фильме покажут, как хор готовится к первому большому выступлению и в процессе репетиций обретает голос как в прямом, так и в метафоричном смысле.

В апреле 2026 года проект «Бабушки из Дедушкино» стал победителем конкурса короткометражных фильмов Фонд поддержки регионального кинематографа. Съемки проходили в поселке Бабушкино и городе Чайковский в июне 2026 года.

Информационный обзор редакции. 12+

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