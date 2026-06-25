На открытом питчинге лаборатории начинающих кинематографистов представят восемь проектов

В течение месяца участники кинолаборатории «Пермь как фильм» дорабатывали сценарии, обсуждали структуру, героев и стратегию развития своих игровых и документальных проектов. Результаты их работы представят на питчинге 27 июня.

До финального этапа дошли восемь проектов:

«Возрождение», Владислав Нелюбин

«Грёзы», Полина Ужегова

«Дружба среднего возраста», Дмитрий Калинин

«Менам лов», Надежда Тимолянова

«Мистер Мун», Евгения Дремина и Вероника Сутурихина

«Монахиня Марфа», Ирина Мишагина

«Надежда 2.0», Екатерина Ильиных

«Черти Егошихи», Иван Стукалов

В числе экспертов открытого питчинга, кроме педагогов лаборатории, проекты обсудят продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович, основатель продюсерского центра «Попкорн Медиа», генеральный продюсер кинокомпании «Синемакор», автор сценариев и креативный продюсер Валерий Колесов, продюсер кино и телевидения, продюсер киностудии «Родина Богатырей» Татьяна Терентьева, режиссер, креативный продюсер, директор АНО «Центр культурных инициатив «Сирин» Наталья Калинина, исполнительный продюсер компании «КиноПарма», звукорежиссер Семен Ильин. В онлайн-формате присоединятся продюсер документального кино, генеральный директор Продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа, программный директор Йошкар-Олинского кинофестиваля Ольга Филонова и продюсер, режиссер, сценарист и редактор, создатель проекта для молодых кинематографистов «Питчинги» Наталия Егорова.

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