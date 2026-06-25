На открытом питчинге лаборатории начинающих кинематографистов представят восемь проектов

В Центре городской культуры собираются провести открытый пичтинг лаборатории начинающих кинематографистов. Она начала работать в мае 2026 года и получила 40 заявок, из которых отобрали только десять проектов.
В течение месяца участники кинолаборатории «Пермь как фильм» дорабатывали сценарии, обсуждали структуру, героев и стратегию развития своих игровых и документальных проектов. Результаты их работы представят на питчинге 27 июня.
До финального этапа дошли восемь проектов:
- «Возрождение», Владислав Нелюбин
- «Грёзы», Полина Ужегова
- «Дружба среднего возраста», Дмитрий Калинин
- «Менам лов», Надежда Тимолянова
- «Мистер Мун», Евгения Дремина и Вероника Сутурихина
- «Монахиня Марфа», Ирина Мишагина
- «Надежда 2.0», Екатерина Ильиных
- «Черти Егошихи», Иван Стукалов
В числе экспертов открытого питчинга, кроме педагогов лаборатории, проекты обсудят продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович, основатель продюсерского центра «Попкорн Медиа», генеральный продюсер кинокомпании «Синемакор», автор сценариев и креативный продюсер Валерий Колесов, продюсер кино и телевидения, продюсер киностудии «Родина Богатырей» Татьяна Терентьева, режиссер, креативный продюсер, директор АНО «Центр культурных инициатив «Сирин» Наталья Калинина, исполнительный продюсер компании «КиноПарма», звукорежиссер Семен Ильин. В онлайн-формате присоединятся продюсер документального кино, генеральный директор Продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа, программный директор Йошкар-Олинского кинофестиваля Ольга Филонова и продюсер, режиссер, сценарист и редактор, создатель проекта для молодых кинематографистов «Питчинги» Наталия Егорова.
Информационный обзор редакции. 12+
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