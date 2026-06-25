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Кино и сериалы

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На открытом питчинге лаборатории начинающих кинематографистов представят восемь проектов

В Центре городской культуры собираются провести открытый пичтинг лаборатории начинающих кинематографистов. Она начала работать в мае 2026 года и получила 40 заявок, из которых отобрали только десять проектов.

Пермь как фильм/ВКонтакте

В течение месяца участники кинолаборатории «Пермь как фильм» дорабатывали сценарии, обсуждали структуру, героев и стратегию развития своих игровых и документальных проектов. Результаты их работы представят на питчинге 27 июня.

До финального этапа дошли восемь проектов:

  • «Возрождение», Владислав Нелюбин
  • «Грёзы», Полина Ужегова
  • «Дружба среднего возраста», Дмитрий Калинин
  • «Менам лов», Надежда Тимолянова
  • «Мистер Мун», Евгения Дремина и Вероника Сутурихина
  • «Монахиня Марфа», Ирина Мишагина
  • «Надежда 2.0», Екатерина Ильиных
  • «Черти Егошихи», Иван Стукалов

В числе экспертов открытого питчинга, кроме педагогов лаборатории, проекты обсудят продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович, основатель продюсерского центра «Попкорн Медиа», генеральный продюсер кинокомпании «Синемакор», автор сценариев и креативный продюсер Валерий Колесов, продюсер кино и телевидения, продюсер киностудии «Родина Богатырей» Татьяна Терентьева, режиссер, креативный продюсер, директор АНО «Центр культурных инициатив «Сирин» Наталья Калинина, исполнительный продюсер компании «КиноПарма», звукорежиссер Семен Ильин. В онлайн-формате присоединятся продюсер документального кино, генеральный директор Продюсерского центра Фонда поддержки регионального кинематографа, программный директор Йошкар-Олинского кинофестиваля Ольга Филонова и продюсер, режиссер, сценарист и редактор, создатель проекта для молодых кинематографистов «Питчинги» Наталия Егорова.

Информационный обзор редакции. 12+

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