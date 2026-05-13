Кимчи по-пермски, монахиня Марфа и Егошихинские искатели: в лабораторию начинающих кинематографистов отобрали десять проектов

Стали известны результаты отбора в кинолабораторию «Пермь как фильм». Она была создана для начинающих кинематографистов и направлена на развитие авторских идей и формирование профессионального киносообщества Пермского края.
Пришло больше 40 заявок, из них эксперты лаборатории выбрали несколько документальных и игровых проектов.
- «Дружба среднего возраста», Дмитрий Калинин
- «Менам лов», Надежда Тимолянова
- «Кимчи по-пермски», Евгения Дремина и Вероника Сутурихина
- «Надежда», Екатерина Ильиных
- «Виктор», Елизавета Бобылева и Андрей Попов
- «Монахиня Марфа», Ирина Мишагина
- «Егошихинские Искатели», Иван Стукалов
- «Грёзы», Полина Ужегова
- «Возрождение», Владислав Нелюбин
- «Путь», Виктор Широглазов
Прошедшие отбор участники встретятся 15 мая, чтобы начать большую работу над проектами. Напомним, работу лаборатории будут курировать режиссер и оператор Алексей Романов, продюсер и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов, режиссер и продюсер Ольга Аверкиева и режиссер монтажа Ольга Бадина. Они помогут участникам разобраться в этапах подготовки фильма: от исследования до разработки сценария до планирования съемочного процесса и продюсирования.
