Кимчи по-пермски, монахиня Марфа и Егошихинские искатели: в лабораторию начинающих кинематографистов отобрали десять проектов

Стали известны результаты отбора в кинолабораторию «Пермь как фильм». Она была создана для начинающих кинематографистов и направлена на развитие авторских идей и формирование профессионального киносообщества Пермского края.

Пермский союз кинематографистов

Пришло больше 40 заявок, из них эксперты лаборатории выбрали несколько документальных и игровых проектов.

  • «Дружба среднего возраста», Дмитрий Калинин
  • «Менам лов», Надежда Тимолянова
  • «Кимчи по-пермски», Евгения Дремина и Вероника Сутурихина
  • «Надежда», Екатерина Ильиных
  • «Виктор», Елизавета Бобылева и Андрей Попов
  • «Монахиня Марфа», Ирина Мишагина
  • «Егошихинские Искатели», Иван Стукалов
  • «Грёзы», Полина Ужегова
  • «Возрождение», Владислав Нелюбин
  • «Путь», Виктор Широглазов

Прошедшие отбор участники встретятся 15 мая, чтобы начать большую работу над проектами. Напомним, работу лаборатории будут курировать режиссер и оператор Алексей Романов, продюсер и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов, режиссер и продюсер Ольга Аверкиева и режиссер монтажа Ольга Бадина. Они помогут участникам разобраться в этапах подготовки фильма: от исследования до разработки сценария до планирования съемочного процесса и продюсирования.

