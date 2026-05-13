Кимчи по-пермски, монахиня Марфа и Егошихинские искатели: в лабораторию начинающих кинематографистов отобрали десять проектов

Пришло больше 40 заявок, из них эксперты лаборатории выбрали несколько документальных и игровых проектов.

«Дружба среднего возраста», Дмитрий Калинин

«Менам лов», Надежда Тимолянова

«Кимчи по-пермски», Евгения Дремина и Вероника Сутурихина

«Надежда», Екатерина Ильиных

«Виктор», Елизавета Бобылева и Андрей Попов

«Монахиня Марфа», Ирина Мишагина

«Егошихинские Искатели», Иван Стукалов

«Грёзы», Полина Ужегова

«Возрождение», Владислав Нелюбин

«Путь», Виктор Широглазов

Прошедшие отбор участники встретятся 15 мая, чтобы начать большую работу над проектами. Напомним, работу лаборатории будут курировать режиссер и оператор Алексей Романов, продюсер и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов, режиссер и продюсер Ольга Аверкиева и режиссер монтажа Ольга Бадина. Они помогут участникам разобраться в этапах подготовки фильма: от исследования до разработки сценария до планирования съемочного процесса и продюсирования.

Информационный обзор редакции. 16+