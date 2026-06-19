«Бродячий оркестр» в галерее и «Кобот» в Школе 21: известна программа показов «Флаэртиана в городе»

Специальная программа Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» пройдет с 1 по 5 июля в Пермской художественной галерее, школе цифровых технологий от Сбера «Школа 21», лектории «Сарёнок», студии «ЗАПАДВОСТОК», ресурсном центре добровольчества, арт-резиденции MaxArt.

В программу вошло восемь фильмов-участников 2025 года, которые были признаны лучшими или получили специальные призы жюри. В списке: «Она танцует у моря» (18+) о жизни китайской поэтессы Сюхуа Юй, «Бродячий оркестр» (18+), прославляющий музыку и свободу в заброшенном железнодорожном пропускном пункте, «Активный поиск страданий» (18+) об исследовании любовной зависимости. Также в рамках «Флаэртианы в городе» покажут фильмы «Бали» (12+), «Наперекор» (16+), «Кобот» (12+), «Сезон винограда» (12+) и «У ветра нет хвоста» (16+).

Информационный обзор редакции.