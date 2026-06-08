Премьерные показы в программе и полные кинозалы: фестиваль «Медвежонок» посетило больше 70 тысяч человек

Организаторы рассказали, что церемонии открытия и закрытия фестиваля в онлайн-формате в VK посмотрели больше 500 тыс. человек. Гостям «Медвежонка 4» представили 38 фильмов из 14 стран, а в основной программе были только премьеры. В этом году фестиваль посетили больше 150 звездных гостей и представителей киноиндустрии.

В фестивальном городке на эспланаде проходили творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, образовательные мероприятия и развлекательные площадки. «На протяжении всех дней фестиваля мы видели полные кинозалы, живой интерес зрителей к конкурсным показам, встречам с артистами и образовательной программе. Цифры подтверждают: "Медвежонок" стал значимым культурным событием не только для Перми, но и для всей страны. Мы благодарны нашим зрителям, партнерам и кинематографистам за доверие и уже начинаем подготовку к фестивалю 2027 года», — отметила генеральный продюсер Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации Алёна Семерикова.

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