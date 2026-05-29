В День защиты детей в Перми готовятся представить новый мультфильм про приключения мамонтенка

«Мы старались точно следовать рассказу Дины Непомнящей, и, сохранив историю, расширили ее до полного метра. Поэтому все основные герои остались — как, конечно, и главный образ — мамонтенок плывет на льдине к маме. Наш Пушистик — настоящий герой, очень современный, готовый защищать свои идеалы и идти до конца, оставаясь одновременно нерешительным и отважным, слабым и сильным, маленьким и большим», — рассказывает режиссер Александр Войтинский. Вместе с ним над анимационным фильмом работали также Роман Непомнящий, который отвечал за сценарную часть, продюсерами выступили Тимур Асадов, Мария Затуловская, Лала Рустамова, Ара Хачатрян.

Прообразом для Пушистика стал мамонтенок Дима из музея Пермских древностей. 2 июня там собираются прочитать лекцию, которая будет приурочена еще и к важной дате — 45 лет со дня выхода на экраны советского мультика «Мама для мамонтенка».

