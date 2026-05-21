Пермский актер Влад Прохоров вернулся к роли Сергея Жукова во втором фильме про «Руки Вверх!»

В Москве начались съемки второй части биографического фильма о группе «Руки Вверх!». К роли Сергея Жукова вернулся пермский актер Влад Прохоров.

Кинокомпания «Атмосфера кино»
В пресс-службе компании «Атмосфера кино» рассказали, что вторая часть станет более личной и эмоциональной в отличие от первой истории, в которой акцент был сделан на становлении группы «Руки Вверх!» и ее пути к успеху. «Второй фильм — уже больше про любовь, про чувства, про отношения — такая музыкальная драма. И это попытка показать обратную сторону шоу-бизнеса — не красивую сценическую картинку, но и то, что на самом деле скрывается внутри», — рассказал фронтмен группы Сергей Жуков, выступивший продюсером фильма.

Также к своей роли вернулся Илья Русь, сыгравший Алексея Потехина в первой части. К касту присоединилась Ангелина Стречина («История любви Советского Союза»), в фильме будут сниматься также семья Сергея Жукова — Регина Бурд, Ника, Энджел, Мирон и Эван Жуковы. Премьера сиквела запланирована на 15 октября.

