Лицо брендов Moschino и M.A.C. Евгения Манджиева приедет в Пермь на предпоказ фильма «Цинга»

В Пермской синематеке собираются провести встречу с одной из самых успешных российских моделей и актрис — Евгенией Манджиевой. Она известна как лицо брендов Moschino, M.A.C. и модных показов Жана-Поля Готье, представляла модные дома Marc Jacobs, Hugo Boss, Vera Wang, Vivienne Westwood и появлялась на обложке журнала Vogue.

Свердловская киностудия/ВКонтакте

Евгения Манджиева приедет в Пермь на предпремьерный показ фильма «Цинга», в котором она сыграла одну из главных ролей. Картину 18 февраля представят сам режиссер Владимир Головнев и исполнительный продюсер Артем Подкорытов. В широкий прокат «Цинга» выйдет 26 февраля.

Картина повествует о послушнике Федоре (Никита Ефремов), который сопровождает отца Петра (Дмитрий Поднозов) на Полярный Урал с официальной миссией — убедить оленеводов принять таинство крещения. Фильм получил три награды фестиваля авторского кино «Зимний» 2025 года: Гран При, за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль.

