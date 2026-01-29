На экраны выйдет сериал про программу защиты свидетелей: одну из ролей в нем сыграла Зоя Бербер

По сюжету бизнесмен Роман (Владимир Сычев) оказываются в центре громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. Пойдя на сделку со следствием, он вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) переселяется по программе защиты свидетелей в Благовещенск. Отец и дочь становятся семьей Хомяковых, чью новую жизнь контролируют сотрудники ведомства. Одного из них, майора Светлану, играет Зоя Бебер.

«Моя героиня работает на спецслужбе под прикрытием. Но ей это дается непросто, так как человек, которого она ведет, персонаж Владимира Сычева, неуправляемый и крайне неоднозначный. Впечатления от съемок проекта у меня прекрасные. Снимали мы долго, имели возможность останавливаться на нюансах, что не всегда бывает на таких проектах. У нас было время ко всему подготовиться, правильно выстроить шутку, разобрать материал. Репетиций было много, как в театре. Зрителей ждет хороший юмор, отличный актерский ансамбль, который "сыгрался" друг с другом, интересные сюжетные повороты», — делится Зоя Бербер.

Также в касте «Госзащиты» Денис Власенко, Александр Половцев, Александр Тютин, Ренат Мухамбаев, Александра Власова, Григорий Калинин, Андрей Курносов, Елена Муравьева, Кристина Бабушкина, Александрина Олексюк, Лев Шустов, Кирилл Снегирев, Ирина Чипиженко, Тарас Кузьмин, Евдокия Федулова.

