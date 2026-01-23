Актеры Владимир Селиванов и Владислав Лебедев сыграют в новом сериале про мистику

В центре сюжета — психолог Полина Михайлова (Александра Никифорова), которая может видеть прошлое при прикосновении к людям и предметам. Она устраивается работать в полицию, выдавая свои способности за профессиональные навыки менталиста, чтобы найти пропавшую сестру. Ее напарником становится следователь-скептик Игорь Ветров (Макар Запорожский), который с каждым новым делом начинает сомневаться в своих способностях.

Звезда «Реальных пацанов» и певец Владимир Селиванов появится в одной из серии в роли Виктора — отрицательного персонажа. Актер признается, что не так часто играет плохишей, поэтому предложение заинтересовало его сразу. Владислав Лебедев («Морозко», «Нейробатя», «Универ. Молодые», «САШАТАНЯ», «Постучись в мою дверь в Москве 2») сыграет в новом сериале персонажа по фамилии Башинский. По словам актера, это типичный представитель людей, выросших во дворах микрорайонов — достаточно наглый, немного хамоватый, саркастичный, вспыльчивый, но в своем роде честный.

