Кино и сериалы

В онлайн-кинотеатре появилась новелла «Счастье», снятая в Перми

Новелла «Счастье», которая вошла в киноальманах «Россия, я люблю тебя» (12+), появилась в онлайн-кинотеатре. Это одна из десяти короткометражек проекта, для создания которого объединились известные мастера российского кинематографа и молодые режиссеры. «Счастье» снимали в Перми в 2025 году.

Пермская кинокомиссия/Telegram

Главный герой новеллы (Даниил Эйдлин) весь день пытается вернуть возлюбленную, буквально преследуя ее. А она в это время ведет обзорную экскурсию по центру Перми, рассказывая зрителя эстетику исторической и современной части города. В короткометражном фильме можно увидеть знакомые локации: набережную реки Кама, театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Спасо-Преображенский собор.

В Пермской кинокомиссии рассказали, что режиссером фильма стал студент Московской школы нового кино Никита Севастьянов, а его наставником и художественным руководителем — режиссер, сценарист и продюсер Александр Войтинский («Черная молния», «Джунгли», «Призрак», «Дед Мороз. Битва магов»).

Недавно мы рассказывали, что стартовали съемки продолжения сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым.

Информационный обзор редакции.

