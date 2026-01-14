В Пермской синематеке отпразднуют юбилей режиссера Павла Печёнкина показом его ранних работ

24 января в кинотеатре «Кристалл» запланированы спецпоказы документальных фильмов 1993 и 1994 годов «Человек, который запряг Идею» (16+) и «История Тюрина, художника и жертвы» (16+). Фильм «Человек, который запряг Идею» получил приз «Серебряный кентавр» на МКФ «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в 1994 году и Гран-при МКФ в Дьере (Венгрия) в 1995-м. «Историю Тюрина» отметили номинациями на премии «Ника» в 1994-м и на МКФ в Потсдаме (Германия) в 1995-м и Нионе (Швейцария), а также главным призом фестиваля «Россия» в Екатеринбурге.

После показа планируется творческая встреча с Павлом Печенкиным: будут обсуждать, как документальное кино работает с человеческой судьбой, где проходит граница между наблюдением и вмешательством, и почему герой всегда оказывается носителем идеи, выходящей за пределы привычного порядка.

Недавно редакция «Собака.ru» рассказывала о 30 лучших документальных фильмов и сериалов 2025 года.

Информационный обзор редакции.