Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В Пермской синематеке отпразднуют юбилей режиссера Павла Печёнкина показом его ранних работ

В Пермской синематеке собираются отпраздновать юбилей ее художественного руководителя, академика национальной премии «Золотой орел» и президента международного фестиваля «Флаэртиана» Павла Печёнкина. В честь дня рождения режиссера покажут его ранние работы.

Кадр фильма «Человек, который запряг Идею»
Кадр фильма «Человек, который запряг Идею»

Кадр фильма «Человек, который запряг Идею»

Кадр фильма «История Тюрина, художника и жертвы»
Кадр фильма «История Тюрина, художника и жертвы»

Кадр фильма «История Тюрина, художника и жертвы»

24 января в кинотеатре «Кристалл» запланированы спецпоказы документальных фильмов 1993 и 1994 годов «Человек, который запряг Идею» (16+) и «История Тюрина, художника и жертвы» (16+). Фильм «Человек, который запряг Идею» получил приз «Серебряный кентавр» на МКФ «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в 1994 году и Гран-при МКФ в Дьере (Венгрия) в 1995-м. «Историю Тюрина» отметили номинациями на премии «Ника» в 1994-м и на МКФ в Потсдаме (Германия) в 1995-м и Нионе (Швейцария), а также главным призом фестиваля «Россия» в Екатеринбурге.

После показа планируется творческая встреча с Павлом Печенкиным: будут обсуждать, как документальное кино работает с человеческой судьбой, где проходит граница между наблюдением и вмешательством, и почему герой всегда оказывается носителем идеи, выходящей за пределы привычного порядка.

Недавно редакция «Собака.ru» рассказывала о 30 лучших документальных фильмов и сериалов 2025 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: