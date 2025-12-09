В Пермской синематеке пройдет спецпоказ и обсуждение фильма, снятого на стыке игрового и документального кино

Киноистория повествует о юном скитальце, который бродит по опустевшему Манхэттену в поисках хоть какого-то смысла. Несмотря на «учебную» наивность, фильм считается является квинтэссенцией стиля Джармуша, одного из ключевых представителей американского независимого кинематографа.

В Пермской синематеке рассказали, что показ «Отпуска без конца» продолжит его обсуждение. Режиссер, продюсер, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», член Гильдии неигрового кино и телевидения и номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 Ольга Аверкиева будет обсуждать со зрителями, как искусство работает с личным опытом восприятия и помогает увидеть собственные состояния через экран.

