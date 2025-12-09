Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

В Пермской синематеке пройдет спецпоказ и обсуждение фильма, снятого на стыке игрового и документального кино

В Пермской синематеке 12 декабря собираются устроить специальный показ «Отпуска без конца» Джима Джармуша. Это фильм — несостоявшийся выпускной проект режиссера в Школе искусств Тиш, снятый на стыке документального и игрового кино.

Кадры фильма «Отпуск без конца»
Кадры фильма «Отпуск без конца»

Киноистория повествует о юном скитальце, который бродит по опустевшему Манхэттену в поисках хоть какого-то смысла. Несмотря на «учебную» наивность, фильм считается является квинтэссенцией стиля Джармуша, одного из ключевых представителей американского независимого кинематографа.

В Пермской синематеке рассказали, что показ «Отпуска без конца» продолжит его обсуждение. Режиссер, продюсер, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», член Гильдии неигрового кино и телевидения и номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 Ольга Аверкиева будет обсуждать со зрителями, как искусство работает с личным опытом восприятия и помогает увидеть собственные состояния через экран.

Информационный обзор редакции.16+

