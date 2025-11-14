Режиссер Любовь Мульменко собирается снять сериал по татарской мифологии в духе «Очень странных дел»

Сериал «Убыр» от Любови Мульменко победил в номинации «Самый интересный проект в разработке» на фестивале экранизаций и форуме кино и литературы «Читка 4.0». Как сообщает издание Horrorzone.ru, в числе референсов пермский режиссер отметила «Очень странные дела» и «Топи».

Роман «Убыр: дилогия» (16+) — мистический триллер с участием обычных людей и нечисти из татарского фольклора. По сюжету казанский школьник Наиль сталкивается с существом Убыр — оно подчиняет себе человека и питается его силами. Мальчику предстоит спасти свою сестренку и родителей. Книга была удостоена Международной премии имени Владислава Крапивина, премий «Новые горизонты» (первый в истории лауреат) и «Мистика и хоррор года» по версии журнала «Мир фантастики».

