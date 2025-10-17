Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Объединены любовью: известно, какие фильмы и анимацию покажут на The Art Film Festival

Пермь опять станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Festival, организованного The Art Newspaper Russia и фондом In artibus. В этом году его намерены провести с 20 по 26 октября в кинотеатре «Кристалл».

Кадр фильма «Анатолий Белкин. Высокая вода»
Кадр фильма «Выставка прощения»
Кадр мультфильма «История огня»
Фестиваль восьмой год объединяет восемь российских городов от Санкт-Петербурга до Новосибирска, где показывают анимационные и документальные картины о современных художниках России и мира. В пермскую программу вошли пять фильмов. В Пермской синематеке рассказали, что картины разные по форме и настроению, но объединены общим чувством любви: к родине, культуре, семье, близкому человеку и делу жизни.

В рамках The Art Film Festival в Перми покажут фильмы:

  • «Анна Мариани: путешествие с фотоаппаратом» (18+) реж. Альберто Рено, Бразилия
  • «Пионеры японского авангарда» (18+) реж. Амели Равалек, Великобритания, Япония, Франция
  • «Выставка прощения» (18+) реж. Титус Кафар, США
  • «Анатолий Белкин. Высокая вода» (18+) реж. Юлия Бобкова, Россия
  • «История огня» (18+) реж. Вэньюй Ли, Китай

Информационный обзор редакции.

