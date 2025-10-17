Объединены любовью: известно, какие фильмы и анимацию покажут на The Art Film Festival

Пермь опять станет одной из площадок фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Festival, организованного The Art Newspaper Russia и фондом In artibus. В этом году его намерены провести с 20 по 26 октября в кинотеатре «Кристалл».
Фестиваль восьмой год объединяет восемь российских городов от Санкт-Петербурга до Новосибирска, где показывают анимационные и документальные картины о современных художниках России и мира. В пермскую программу вошли пять фильмов. В Пермской синематеке рассказали, что картины разные по форме и настроению, но объединены общим чувством любви: к родине, культуре, семье, близкому человеку и делу жизни.
В рамках The Art Film Festival в Перми покажут фильмы:
- «Анна Мариани: путешествие с фотоаппаратом» (18+) реж. Альберто Рено, Бразилия
- «Пионеры японского авангарда» (18+) реж. Амели Равалек, Великобритания, Япония, Франция
- «Выставка прощения» (18+) реж. Титус Кафар, США
- «Анатолий Белкин. Высокая вода» (18+) реж. Юлия Бобкова, Россия
- «История огня» (18+) реж. Вэньюй Ли, Китай
