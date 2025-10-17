Объединены любовью: известно, какие фильмы и анимацию покажут на The Art Film Festival

Фестиваль восьмой год объединяет восемь российских городов от Санкт-Петербурга до Новосибирска, где показывают анимационные и документальные картины о современных художниках России и мира. В пермскую программу вошли пять фильмов. В Пермской синематеке рассказали, что картины разные по форме и настроению, но объединены общим чувством любви: к родине, культуре, семье, близкому человеку и делу жизни.

В рамках The Art Film Festival в Перми покажут фильмы:

«Анна Мариани: путешествие с фотоаппаратом» (18+) реж. Альберто Рено, Бразилия

«Пионеры японского авангарда» (18+) реж. Амели Равалек, Великобритания, Япония, Франция

«Выставка прощения» (18+) реж. Титус Кафар, США

«Анатолий Белкин. Высокая вода» (18+) реж. Юлия Бобкова, Россия

«История огня» (18+) реж. Вэньюй Ли, Китай

Недавно мы рассказывали, что «Пианистку», «Хэппи-энд» и «Код неизвестен» Михаэля Ханеке покажут в кинотеатрах.

Информационный обзор редакции.