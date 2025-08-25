Пермяки одними из первых в мире увидят «Выход 8» — психологический триллер по видеоигре, покоривший Канны

По сюжету мужчина просыпается в бесконечном и пустом подземном переходе метро, который начинает сводить с ума своими головоломками и загадками. Каждая ошибка отбрасывает главного героя в самое начало пути. Единственное, что может спасти его — выход №8, который нужно найти во что бы то ни стало. Режиссер и сценарист Гэнки Кавамура снял фильм по одноименной видеоигре. «Выход 8» стал первой в истории игровой киноадаптаций, покорившей жюри и зрителей Каннского фестиваля-2025.

28 августа дистрибьюторская компания «Про:взгляд» собирается выпустить «Выход 8» в мировой прокат, на родине в Японии картина стартует 29 августа. В «Кристалл-центре» фильм-сенсацию Канн намерены показать 26 августа.

