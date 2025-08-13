Первый Пермский кинофорум и 60-летие анимации: в конце лета пройдет фестиваль «День кино»

В программе фестиваля — мастер-классы по профессиональному гриму, мобильной видеосъемке и созданию фонограммы, лекции и публичные дискуссии, квест по кинопрофессиям для школьников (6+), лекция о пути российского мокьюментари (16+), кинопрогулка (6+). Планируются показы мультфильмов кинокомпании «Снега», советских фильмов — «Курьер» (0+) и «Сто дней после детства» (12+), а также новых картин «Год рождения» (18+) с Юрием Борисовым, «Ласточка» (18+).

25 августа в «Кристалл-центре» пройдет Первый Пермский кинофорум, который соберет на одной площадке режиссеров, продюсеров и другие представителей киноиндустрии. Планируются публичные дискуссии на темы развития документального кино, кинообразования в Пермском крае, мастер-классы по основам операторского мастерства и по созданию собственной детской анимационной студии. Форум закончится встречей с молодым режиссером Ренатой Джало и ее дебютным фильмом «На этой земле» — он стал призером кинофестиваля «Маяк» и участником Роттердамского кинофестиваля.

Фестиваль «Дни кино» завершится в частной филармонии «Триумф» аудиовизуальным перфомансом «Лето на память» (12+) — пермское лето в любительских хроникальных кадрах 70-80 гг. XX века в сопровождении музыкальных композиций проекта О.Р.З.А и авторских текстов Ивана Козлова о Перми.

Информационный обзор редакции. 12+