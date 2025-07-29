О детских травмах и трагедии Настасьи Филипповны: на сцене ТТ планируют премьерные показы спектакля «Идиот»

Режиссер предпочитает работать с литературной основой, поэтому создает собственную пьесу «Идиот. Настасья Филипповна», в которой сохранена основа сюжета романа Ф. М. Достоевского. Марк Букин признался, что судьба героини «обожгла» его при первом прочтении произведения, поэтому ее травму исследуют в постановке. «В своем масштабном романе Достоевский поднимает множество тем, мы же в спектакле настраиваем свою оптику. Наш "Идиот" о детских травмах и их трагичных последствиях, о страдании и сострадании, о моральном разложении и об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского…», — поделился режиссер Марк Букин.

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что при создании «Идиота» постановщики вдохновлялись творчеством Дэвида Линча, Ларса фон Триера и даже японской анимации. Сценограф спектакля Евгений Терехов отметил, что «Идиот» — сложный, взрослый, жесткий спектакль, во многом похожий на сериал «Твин Пикс». Премьерные показы спектакля на сцене ТТ планируются 31 июля, а также 1, 2 и 3 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что спектакль «Цветы для Элджернона» Пермского театра кукол получил золотой диплом лауреата на XVII Международном фестивале кукольных и синтетических театров «КУКАRТ».

Информационный обзор редакции.