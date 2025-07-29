Объявлен шорт-лист номинации с короткими вертикальными видео фестиваля «ЛАМПА»

В пресс-службе фестиваля «ЛАМПА» рассказали, что в этом году на конкурс пришло 64 клипа, девять из них попали в шорт-лист. Это работы Альберта Тавабилова, Анны Урих, Екатерины Жолнеркевич, Варвары Бересневой, Дарьи Алексеевой, Ирины Мишагиной, Кристины Закимовой, Татьяны Дидык и Бориса Распутина.

Работа последнего участника в прошлом году стала победителем в номинации «Суперкороткий метр». На основании идеи его конкурсной работы продюсерский центр LAMPA совместно с автором Евгением Морозовым («Заступники», «Оптимисты. Карибский сезон» и др.) создали сценарий для полноценного короткометражного импакт-фильма под названием «Последний автобус». Его планируют презентовать на фестивале «ЛАМПА» в этом году.

Вертикальные клипы полуфиналистов «Суперкороткого метра» собираются показать во время XII Международного кинофестиваля «ЛАМПА» в Перми. Он пройдет с 12 по 14 сентября.

Недавно мы публиковали интервью с режиссером доккино и председателем Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Ольгой Аверкиевой, которая рассказала о развитии жанра в Перми.

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