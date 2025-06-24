В шорт-лист кинофестиваля «ЛАМПА» вошли фильмы из 11 стран мира

Всего на фестиваль прислали 900 работ из 62 стран мира. Но основной упор организаторы «ЛАМПЫ» в этом году сделали на юношеское и молодежное импакт-кино. Это связано со статусом Перми — Молодежная столица России-2025.

В пресс-службе фестиваля рассказали, что основную конкурсную программу лично представят режиссеры из России, США, Индии, Турции, Ирана, Италии, Испании, Великобритании, Узбекистана, Сербии и Панамы. Зрителям покажут жизнеутверждающие истории про семейные ценности и детско-родительские отношения, формирование инклюзивной среды, важность материнства, самоопределение подростков и молодежи, культурно-исторический код и другие вдохновляющие на позитивные поступки фильмы.

В конкурсных работах, представленных на фестивале «ЛАМПА», задействованы Федор Добронравов и Евгения Симонова, Гела Месхи, Евгения Дмитриева, Ольга Ломоносова, Петр Федоров, Елена Муравьева, Галина Беляева. Победителей конкурсной программы фестиваля намерены объявить 14 сентября в Перми.

Ранее мы рассказывали о том, что названы фильмы-победители конкурсной программы фестиваля «Медвежонок».

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