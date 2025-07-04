Выход финального фильма про Ивана Семенова собираются перенести на другую дату

В пресс-службе кинокомпании «Проспект Мира» редакции «Прм.Собака.ru» рассказали, что на больших экранах последнюю часть трилогии про Ивана Семенова планируют показать на две недели раньше, 7 августа.

В финале «Ивана Семенова» знакомые герои — уже подростки, которых теперь волнуют проблемы отношений. От Ивана Семенова, ставшего «душнилой», отвернулись друзья и любовь все жизни, Танечка. Чтобы вернуть их, бывшему хулигану нужно победить лучшего сноякаякера Перми Олега.

К главным ролям вернулись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, антагониста-сноукаякера Олега сыграл Леон Кемстач, его экранной мамой и тренером стала Анна Котова. Режиссером фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» выступил Кирилл Седухин. Генеральные продюсеры фильма: Антон Богданов и Евгений Немоляев.

Недавно мы рассказывали о том, что Алексей Корсуков играет в новом сериале «Мистер Ноготь» (16+): больше интервью с пермским актером читайте по ссылке.

Информационный обзор редакции.