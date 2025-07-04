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Выход финального фильма про Ивана Семенова собираются перенести на другую дату

Выход фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) перенесли на другую дату. Как и предыдущие два части, эта также снималась в Пермском крае. Съемочными площадками были горнолыжные курорты «Жебреи» и «Гора», школа «Энергополис», студия РБК, центр «Мой бизнес», территория Краснокамского РМЗ.

Кадры фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»
Кадры фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»
Кадры фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»
Кадры фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

В пресс-службе кинокомпании «Проспект Мира» редакции «Прм.Собака.ru» рассказали, что на больших экранах последнюю часть трилогии про Ивана Семенова планируют показать на две недели раньше, 7 августа.

В финале «Ивана Семенова» знакомые герои — уже подростки, которых теперь волнуют проблемы отношений. От Ивана Семенова, ставшего «душнилой», отвернулись друзья и любовь все жизни, Танечка. Чтобы вернуть их, бывшему хулигану нужно победить лучшего сноякаякера Перми Олега.

К главным ролям вернулись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, антагониста-сноукаякера Олега сыграл Леон Кемстач, его экранной мамой и тренером стала Анна Котова. Режиссером фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй» выступил Кирилл Седухин. Генеральные продюсеры фильма: Антон Богданов и Евгений Немоляев.

Недавно мы рассказывали о том, что Алексей Корсуков играет в новом сериале «Мистер Ноготь» (16+): больше интервью с пермским актером читайте по ссылке.

Информационный обзор редакции.

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