«Флаэртиану в городе» устроят в июле: рассказываем, что в программе

Фестиваль «Флаэртиана в городе» пройдет с 4 по 8 июля в Перми, а также в Екатеринбурге, Казани и Йошкар-Оле. Фильмы планируют показать в музее «Конфектория», клубе пинг-понга и «Кристалл-центре». В программу фестиваля войдут 10 избранных фильмов-участников фестиваля «Флаэртиана»-2024:

«Горький мед» (6+)

«Текстура лжи» (18+)

«Лежбище быка» (12+)

«Нелюбимка» (16+)

«Три чума» (12+)

«Давай» (0+)

«Вверх тормашками» (12+)

«Каникулы в Лопшеньге» (6+)

«Лицо» (12+)

«Югорские новеллы» (6+)

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в 2025 году отметит 25-летие. Традиционно событие пройдет осенью, пока организаторы собирают конкурсную программу.

Недавно мы рассказывали о том, что в шорт-лист кинофестиваля «ЛАМПА» вошли фильмы из 11 стран мира.

Информационный обзор редакции.