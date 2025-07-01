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«Флаэртиану в городе» устроят в июле: рассказываем, что в программе

В начале июля в Перми планируют устроить «Флаэртиану в городе» (6+). Это серия открытых показов фильмов Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» за пределами традиционных кинозалов.

Кадр фильма «Каникулы в Лопшеньге»

Фестиваль «Флаэртиана в городе» пройдет с 4 по 8 июля в Перми, а также в Екатеринбурге, Казани и Йошкар-Оле. Фильмы планируют показать в музее «Конфектория», клубе пинг-понга и «Кристалл-центре». В программу фестиваля войдут 10 избранных фильмов-участников фестиваля «Флаэртиана»-2024:

  • «Горький мед» (6+)
  • «Текстура лжи» (18+)
  • «Лежбище быка» (12+)
  • «Нелюбимка» (16+)
  • «Три чума» (12+)
  • «Давай» (0+)
  • «Вверх тормашками» (12+)
  • «Каникулы в Лопшеньге» (6+)
  • «Лицо» (12+)
  • «Югорские новеллы» (6+)

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в 2025 году отметит 25-летие. Традиционно событие пройдет осенью, пока организаторы собирают конкурсную программу.

Недавно мы рассказывали о том, что в шорт-лист кинофестиваля «ЛАМПА» вошли фильмы из 11 стран мира.

Информационный обзор редакции.

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