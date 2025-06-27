Команда создателей «Универа» и стендап-комиков планирует снимать сериал про подростков

Планируется, что кастинг и съемки сериала будут проходить в августе в рамках в рамках смены молодежного профильного лагеря «Отдых в стиле КВН», рассказали организаторы.

Недавно мы рассказывали о том, что сценаристы «Реальных пацанов» отправили Илью Соболева учиться в вечернюю школу.

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