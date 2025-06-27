Команда создателей «Универа» и стендап-комиков планирует снимать сериал про подростков

Летом в Пермском крае собираются снимать новый сериал о жизни подростков. Над ним будет работать команда авторов и режиссеров из телевизионных проектов «СашаТаня», «Универ», стендап-комики из «Камеди Батл», а также полуфиналисты проекта «Лига городов» на ТНТ.
Планируется, что кастинг и съемки сериала будут проходить в августе в рамках в рамках смены молодежного профильного лагеря «Отдых в стиле КВН», рассказали организаторы.
Недавно мы рассказывали о том, что сценаристы «Реальных пацанов» отправили Илью Соболева учиться в вечернюю школу.
Информационный обзор редакции. 12+
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