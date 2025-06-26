О Коми-Пермяцком драмтеатре начали снимать документальный фильм

Фильм будет посвящен истории Коми-пермяцкого театра — одного из старейших на Западном Урале, его закулисной жизни, творческим планам и предстоящему юбилею. Доккино планируют выпустить в сентябре 2025 года, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Театр отметит свой 95-й день рождения в сентябре 2026 года.

«Выпуск документального фильма на "Театральной карте России" о Коми-Пермяцком театре будет важным событием для всего региона. Он позволит зрителям узнать больше о богатой истории театра, его талантливых артистах и творческих достижениях. Кроме того, фильм станет еще одним шагом в сохранении и продвижении культурного наследия России», — отметил режиссер и руководитель проекта «Театральная Россия» Юрий Гончаров.

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