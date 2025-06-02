В список «смотреть обязательно»: названы фильмы-победители конкурсной программы фестиваля «Медвежонок»

Выбор детского жюри фестиваля «Медвежонок» в 2025 году

Звание «Большого мультфильма 2025» получили «Три кота. Зимние каникулы» (0+), а лучшим художником стал Лао Цян (Китай) за «Кунг-фу кота» (12+). В «Большом кино» выиграла картина «Каруза» (6+), а героем года стал Тоша из «Ритмов мечты».

Лучшим сериалом выбран «Последний богатырь. Наследие» (12+), а героем года — Баба-яга из него же. В номинации «Мультсериалы» лучшим стали «Смешарики. Азбука дружбы народов» (0+), главным героем анимации назвали Финника из мультсериала «Детектив Финник» (6+). В номинации «Почти взрослые» дети отметили фильм «Легенды наших предков» (12+) и героя Александра Яценко из этой же картины.