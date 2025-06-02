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Кино и сериалы

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В список «смотреть обязательно»: названы фильмы-победители конкурсной программы фестиваля «Медвежонок»

В Перми 1 июня закончился фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+). На церемонии закрытия объявили имена победителей конкурсной программы — ее оценивали в нескольких номинациях члены детского и профессионального жюри.

Пресс-служба фестиваля «Медвежонок»

Выбор детского жюри фестиваля «Медвежонок» в 2025 году

Звание «Большого мультфильма 2025» получили «Три кота. Зимние каникулы» (0+), а лучшим художником стал Лао Цян (Китай) за «Кунг-фу кота» (12+). В «Большом кино» выиграла картина «Каруза» (6+), а героем года стал Тоша из «Ритмов мечты». 

Лучшим сериалом выбран «Последний богатырь. Наследие» (12+), а героем года — Баба-яга из него же. В номинации «Мультсериалы» лучшим стали «Смешарики. Азбука дружбы народов» (0+), главным героем анимации назвали Финника из мультсериала «Детектив Финник» (6+). В номинации «Почти взрослые» дети отметили фильм «Легенды наших предков» (12+) и героя Александра Яценко из этой же картины.

Пресс-служба фестиваля «Медвежонок»

Выбор профессионального жюри фестиваля «Медвежонок» в 2025 году

В номинации «Большой мультфильм» лучшей работой режиссера признана «Песня Сирин» (6+), сценариста — «Геройчики. Незваный гость» (0+). Фильм «Поле чудес» (6+) получил сразу две награды в номинации «Большое кино» как лучшая режиссерская работа и лучший сценарий.

Лучшим сериалом признаны «Наследники. Дар крови» (12+), а лучшим сценарием — «Любопытная Варвара» (6+). Профессиональное жюри также отметило спецпризом «Лучший зарубежный проект» мультфильм «Кунг-фу кот» (12+). В номинации «Почти взрослые» отметили режиссерскую работу проекта «Легенды наших предков» (12+), а также сценарную у фильма «Лапин» (6+).

Приз зрительских симпатий от «Сбера» получил фильм «Каруза» (6+). Специальным дипломом «За искренность и визуальное воплощение» наградили создателей «Слез дракона» (6+). Фильм «Кот-призрак Андзу» (6+) получил спецдиплом «За следование гуманистической традиции японского кино».

Недавно мы рассказывали о том, что «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля-2025 получил иранский триллер «Простая случайность».

Информационный обзор редакции.

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