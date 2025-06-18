Телеканал ТНТ раскрыл новые имена участников шоу «Большой куш. Бангкок»: ими стали Владимир и Алекса Селивановы

В начале проекта каждая из 12 звездных пар получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а одному черная метка — билет на вылет. Создатели реалити говорят, что в каждой серии намерены показывать смесь стратегии, авантюры и настоящей схватки умов. Ведущими шоу стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Для Владимира это не первый опыт участия в реалити, он уже участвовал в «Звездах в Африке» в ЮАР. Но эта игра, как признается актер, очень быстро набрала высокий градус. «Все стали ходить по нашему отелю, переговариваться, строить совместные планы, намечать коалиции. Это вносило в мысли некий сумбур. По началу мы вообще не спали ночами, привыкали к атмосфере недоверия. Все время жили в обсуждениях, кто из пар нас обманывает, а кто нет, кто крыса, а кто играет честно», — поделился Владимир Селиванов.

Для его жены Алексы первый опыт участия в реалити стал серьезным испытанием. «Самым тяжелым на проекте было психологическое давление. Мы даже хотели уйти с проекта. Думали: "Вот нас сейчас выгонят и весь тот ужас закончится". Но когда проект завершился, на следующий же день мы поняли, что хотим обратно. Было такое приятное послевкусие. Этот проект многих разругал, а многих — сблизил. Лично мне он дал понять, что я сделала правильно, выбрав Владимира Селиванова в мужья. Я увидела, сколько всего он может, а также сколько поддержки он может мне дать, сколько в нем эмпатии, понимания. Нам он, однозначно, пошел на пользу», — призналась Алекса.

Недавно мы рассказывали о том, что сценаристы «Реальных пацанов» отправили Илью Соболева учиться в вечернюю школу.

Информационный обзор редакции.