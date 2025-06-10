Названы сериалы и фильмы, которые пермяки смотрели чаще всего

Весной пермяки чаще всего смотрели сериалы «Тайга» (18+), «Дорогой родственник» (18+), «Жизнь по вызову» (18+), «Танго на осколках» (18+) и «Между нами химия» (18+). В списке самых популярных фильмов оказались «Почтарь» (12+), «Мастер и Маргарита» (18+), «Кончится лето» (18+), «Море на двоих» (12+) и «Батя 2. Дед» (16+).

Чаще жители Пермского края смотрят драмы и комедии. Им отдают предпочтение зрители 35-44 и 25-34 лет соответственно, драму чаще всего смотря женщины (56%), а комедии поровну. В пятерку популярных жанров попали боевик, триллер и фантастика, которые чаще выбирала мужская аудитория.

Недавно мы рассказывали о фильмах и мультфильмах, которые стали победителями конкурсной программы «Медвежонок» в 2025 году.

Информационный обзор редакции.