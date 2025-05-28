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Документалисты нескольких поколений проведут дискуссию о пермской киношколе

В Центре городской культуры 4 июня планируют провести открытую дискуссию, посвященную Пермской школе документального кино. Она объединит представителей нескольких поколений пермской документалистики.

Пресс-служба Пермского союза кинематографистов
Пресс-служба Пермского союза кинематографистов

В Пермском союзе кинематографистов рассказали, что в дискуссии «В поисках Пермской школы документального кино» (16+) будут участвовать режиссер, президент фестиваля «Флаэртиана», основатель киностудии «Новый курс» Павел Печёнкин, директор «Нового курса» и продюсер множества документальных фильмов Владимир Соколов, режиссер, оператор, сценарист и монтажер Алексей Романов, ученица пермских мастеров и участница российских и международных фестивалей, молодой режиссер Олеся Епишина. Модератором встречи будет кинооператор, режиссер и архивист Семен Соснин.

Участники дискуссии вместе со зрителями будут говорить о традиции, преемственности, методах и поиске выразительного языка в фильмах, а также о «пермском стиле» документального кино.

Недавно мы рассказывали о том, откуда приходит больше всего конкурсных заявок на фестиваль импакт-кино «ЛАМПА».

Информационный обзор редакции.

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