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Документальный фильм о Паше Технике планирует продюсировать Гавриил Гордеев

Пермяк Гавриил Гордеев планирует снять фильм, посвященный Паше Технику. Он выступит автором идеи и генеральным продюсером проекта вместе с Владимиром Тодоровым, который занимается документальным контентом на Okko.

ПАША ТЕХНИК LIVE/Telegram

Документальный фильм будет называться «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» (16+). Сценарий для него пишет музыкальный критик Даниил Башта, известный как Даня Порнорэп, режиссером станет Владислав Кузнецов, рассказали в Okko.

Фильм затронет судьбу Паши Техника с начала 2000-х до его смерти в 2025 году: карьера рэпера, выступления в составе группы Kunteynir, провокации, наркозависимость и происхождение знаменитой маски обезьяны.

Недавно мы рассказывали о том, что пермский актер Влад Прохоров сыграет в фильме про скуфа, играющего в танки.

Информационный обзор редакции. 

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