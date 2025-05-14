Документальный фильм о Паше Технике планирует продюсировать Гавриил Гордеев

Документальный фильм будет называться «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» (16+). Сценарий для него пишет музыкальный критик Даниил Башта, известный как Даня Порнорэп, режиссером станет Владислав Кузнецов, рассказали в Okko.

Фильм затронет судьбу Паши Техника с начала 2000-х до его смерти в 2025 году: карьера рэпера, выступления в составе группы Kunteynir, провокации, наркозависимость и происхождение знаменитой маски обезьяны.

Недавно мы рассказывали о том, что пермский актер Влад Прохоров сыграет в фильме про скуфа, играющего в танки.

Информационный обзор редакции.