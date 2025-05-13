Пермские кинематографисты открыли спецсезон проекта «Вкратце» видеоэссе о праздновании 9 Мая в Молотове

Первое видео называется «День Победы» и рассказывает о том, как жители Перми (в годы войны — Молотова) встретили 9 мая 1945 года. В короткометражке собраны эмоциональные и честные свидетельства — живые воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — из архивов и дополненные кинохроникой и редкими фотографиями.

Планируется, что в специальный сезон проекта «Вкратце» войдут шесть коротких фильмов, каждый из них приурочен к значимой дате периода Великой Отечественной войны. В пресс-службе Пермского союза кинематографистов рассказали, что эпизоды будут посвящены пермякам на фронте, работе заводов, эвакуации предприятий и культурных учреждений, организации госпиталей, а также сохранению и развитию культурной жизни в годы войны. Видео планируют публиковать с мая по октябрь 2025 года.

Недавно мы рассказывали о том, какие пермские проекты выиграли гранты от Фонда поддержки регионального кинематографа.

Информационный обзор редакции.