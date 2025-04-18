Известно, какие пермские проекты выиграли гранты от Фонда поддержки регионального кинематографа

В этом году на конкурс пришла 251 заявка из 58 регионов России. Опытные эксперты-документалисты отобрали из них 60 проектов. Поддержку фонда в 2025 году получили следующие документальные проекты из Перми.

«Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова)

«Большой друг» (реж. Олеся Епишина)

«Женская доля» (реж. Лилия Дмитрик)

«Жены» (реж. Ольга Старостина, «Пища жизни», г. Пермь)

«Мама» (реж. Елизавета Бобылева)

«Переезд» (реж. Анастасия Кузякова)

«Прошлое, настоящее – полетели!» (реж. Сергей Климов)

«Станок и космос: история мастера Балуева» (реж. Алексей Романов)

«Фотонные головоломки» (реж. Алексей Романов)

Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей. Каждый из лауреатов выиграл грант в размере 1,7 млн рублей на реализацию проекта короткометражного дока.

Недавно мы рассказывали о том, почему Пермь стала региональным центром документального кино.

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