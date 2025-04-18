Известно, какие пермские проекты выиграли гранты от Фонда поддержки регионального кинематографа

Стали известны итоги конкурса документальных проектов, посвященных региональным трендам, «Россия — взгляд в будущее» в 2025 году. Поддержку ФПРК получат девять проектов из Перми.
В этом году на конкурс пришла 251 заявка из 58 регионов России. Опытные эксперты-документалисты отобрали из них 60 проектов. Поддержку фонда в 2025 году получили следующие документальные проекты из Перми.
- «Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова)
- «Большой друг» (реж. Олеся Епишина)
- «Женская доля» (реж. Лилия Дмитрик)
- «Жены» (реж. Ольга Старостина, «Пища жизни», г. Пермь)
- «Мама» (реж. Елизавета Бобылева)
- «Переезд» (реж. Анастасия Кузякова)
- «Прошлое, настоящее – полетели!» (реж. Сергей Климов)
- «Станок и космос: история мастера Балуева» (реж. Алексей Романов)
- «Фотонные головоломки» (реж. Алексей Романов)
Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей. Каждый из лауреатов выиграл грант в размере 1,7 млн рублей на реализацию проекта короткометражного дока.
Недавно мы рассказывали о том, почему Пермь стала региональным центром документального кино.
Информационный обзор редакции.16+
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