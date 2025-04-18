18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Известно, какие пермские проекты выиграли гранты от Фонда поддержки регионального кинематографа

Стали известны итоги конкурса документальных проектов, посвященных региональным трендам, «Россия — взгляд в будущее» в 2025 году. Поддержку ФПРК получат девять проектов из Перми.

Влад Нелюбин

В этом году на конкурс пришла 251 заявка из 58 регионов России. Опытные эксперты-документалисты отобрали из них 60 проектов. Поддержку фонда в 2025 году получили следующие документальные проекты из Перми.

  • «Без остановок» (реж. Ксения Мыльникова)
  • «Большой друг» (реж. Олеся Епишина)
  • «Женская доля» (реж. Лилия Дмитрик)
  • «Жены» (реж. Ольга Старостина, «Пища жизни», г. Пермь)
  • «Мама» (реж. Елизавета Бобылева)
  • «Переезд» (реж. Анастасия Кузякова)
  • «Прошлое, настоящее – полетели!» (реж. Сергей Климов)
  • «Станок и космос: история мастера Балуева» (реж. Алексей Романов)
  • «Фотонные головоломки» (реж. Алексей Романов)

Призовой фонд в этом году составил 102 млн рублей. Каждый из лауреатов выиграл грант в размере 1,7 млн рублей на реализацию проекта короткометражного дока. 

Недавно мы рассказывали о том, почему Пермь стала региональным центром документального кино.

Информационный обзор редакции.16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: