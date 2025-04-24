Известно, какие фильмы стали самыми популярными на фестивале FUTURE.DOC

По данным пресс-службы министерства культуры Пермского края, в этом году в программе было 14 документальных фильмов из России, Нидерландов, Бельгии, Дании и США, посвященных науке, технологиям и будущему. Картины «Хранитель времени. Чагин» (12+, реж. Анна Отмахова) и «Антарктическое путешествие» (12+, реж. Кевин Шрек) стали самыми популярными.

Самый посещаемый день — 12 апреля — был посвящен теме космоса: тематические показы, интерактивные локации, а также научно-популярная лекция «Новости космоса за год» (0+). Также много посетителей собрала лекция врача-токсиколога, популяризатора науки Алексея Водовозова, посвященная современным подходам к лечению рака (16+).

Недавно мы рассказывали о том, что организаторы фестиваля «Медвежонок» начали конкурсный отбор для участия в детском жюри.

Информационный обзор редакции.