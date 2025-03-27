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Кино и сериалы

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«Медвежонок» начал принимать работы для конкурсной программы

Фестиваль «Медвежонок» начал принимать работы, которые войдут в конкурсную программу 2025 года. Планируется, что они охватят все актуальные достижения российского и зарубежного кинопроизводства.

Пресс-служба фестиваля «Медвежонок»

В этом году конкурсная программа расширена. В нее войдут направления: «Большое кино», «Большой мультфильм», «Почти взрослые», «Мультсериалы», «Сериалы» и питчинг-конкурс «Почти готово».

Как рассказали в пресс-службе фестиваля «Медвежонок», зарубежные игровые фильмы, полнометражные мультфильмы и сериалы будут показывать вне конкурса. Но они могут претендовать на Приз зрительских симпатий в категории «Лучший зарубежный проект». Напомним, фестиваль «Медвежонок» в этом году получил статус международного.

Ранее мы рассказывали, что в апреле пройдет фестиваль FUTURE.DOC и что попадет в его программу.

Информационный обзор редакции.

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