Заместитель генерального продюсера ТНТ Иван Калашников: «За 10 лет зрители стали достаточно искушенными в контенте»

Как считаете, каков сегодня рецепт успешного реалити? Лет 10 назад как будто достаточно было просто, чтобы звезды оказались в нетипичных для них условиях: в джунглях или на льду, а зритель просто наблюдал.

Реалити 10 лет назад и сегодня сильно отличаются. За все это время зрители стали достаточно искушенными в контенте. Нам нужно их постоянно удивлять, и наши артисты это тоже понимают. Им не хочется быть просто очередными звездами реалити. Им важно отличаться. Они хотят, чтобы люди увидели их личную историю. У каждого из участников реалити есть арка героя, в которой он с чем-то пришел и с чем-то вышел. В этом есть что-то от документалистики. Во время выполнения заданий многие крутые вещи происходят в моменте, их невозможно срежиссировать, происходит нечто удивительное, и это разворачивается на твоих глазах. Например, будет много ситуаций, где Гуф скажет: «О, я, кажется, здесь был. Или не был?» А потом находил старые фотографии этих мест. Это всегда неожиданно, как для нас, так и для самих звезд. Участвуя в проекте, они много недель подряд появляются в эфире, что дает толчок их медийности. За этот период они стараются выпускать музыку, кино и другие проекты.

Совершенно очевидно, что участники реалити сегодня тоже изменились. Они готовы на риск и серьезные испытания. Поделитесь закулисьем — каким должен быть участник реалити, чтобы заинтересовать продюсера и зрителя?

У участника должна быть история, которую он готов рассказать внутри реалити. Он должен иметь вес, быть узнаваем. Мы создаем Вселенную ТНТ, в которой звезды с удовольствием принимают участие. Это дает им сильный медийный всплеск, волну узнавания и цитирования. На мой взгляд, сейчас все стали более сознательны: и создатели проектов, и участники, и зрители.