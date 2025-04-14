Заместитель генерального продюсера ТНТ Иван Калашников: «За 10 лет зрители стали достаточно искушенными в контенте»

4 апреля в частной филармонии «Триумф», за два дня до премьеры на ТНТ, состоялся показ первой серии второго сезона шоу «Сокровища императора». Чтобы представить проект в Перми, сюда прибыл его продюсер, наш земляк - Иван Калашников. Свое детство и юность он провел в городе Кудымкар. В 2020 году вместе с пермяком Гавриилом Гордеевым выступил продюсером фильма «Батя». Также известен как продюсер проектов: «Титаны», «Звезды в Африке», «Конфетка», «Лига городов», «Новая Фабрика звезд». Иван Калашников рассказал редакции «Прм.Собака.ru» подробности создания нового сезона реалити «Сокровища императора», а также поделился, каково это быть продюсером крупных телевизионных проектов.
Как думаете, с чем связан бум на реалити-шоу на телевидении? По сетке телеканала ТНТ это особенно заметно. Может быть это связано с тем, что зритель подустал от стендапа и сериалов?
Не думаю, что зритель подустал. Просто сейчас мы живем в таком витке, где инфлюенсеры и селебрити вызывают все больше интереса. Сегодня реалити — это шоу, в которых артисты попадают в разные условия, иногда глупые, иногда очень странные, главное что за этим интересно наблюдать. Для них становится важным продемонстрировать, за что их называют звездами. Сейчас еще такое время, когда личный бренд — это самый мощный способ продвижения.
Такое отражение эпохи?
Так и есть. Социальные сети довольно сильно изменили восприятие аудитории. Сегодня выживут только бренды, построенные на личности. Еще одна важная причина, почему артисты с удовольствием соглашаются — это путешествие и приключение для них. Конечно, не все готовы ехать в неизвестность, бегать по Китаю, договариваться с таксистами, не зная языка. Соглашаются только те, кому нужен этот кураж. Звезды хотят получить этот опыт, потому что это уже не просто реалити — это то, что иногда невозможно получить в реальной жизни.
Как считаете, каков сегодня рецепт успешного реалити? Лет 10 назад как будто достаточно было просто, чтобы звезды оказались в нетипичных для них условиях: в джунглях или на льду, а зритель просто наблюдал.
Реалити 10 лет назад и сегодня сильно отличаются. За все это время зрители стали достаточно искушенными в контенте. Нам нужно их постоянно удивлять, и наши артисты это тоже понимают. Им не хочется быть просто очередными звездами реалити. Им важно отличаться. Они хотят, чтобы люди увидели их личную историю. У каждого из участников реалити есть арка героя, в которой он с чем-то пришел и с чем-то вышел. В этом есть что-то от документалистики. Во время выполнения заданий многие крутые вещи происходят в моменте, их невозможно срежиссировать, происходит нечто удивительное, и это разворачивается на твоих глазах. Например, будет много ситуаций, где Гуф скажет: «О, я, кажется, здесь был. Или не был?» А потом находил старые фотографии этих мест. Это всегда неожиданно, как для нас, так и для самих звезд. Участвуя в проекте, они много недель подряд появляются в эфире, что дает толчок их медийности. За этот период они стараются выпускать музыку, кино и другие проекты.
Совершенно очевидно, что участники реалити сегодня тоже изменились. Они готовы на риск и серьезные испытания. Поделитесь закулисьем — каким должен быть участник реалити, чтобы заинтересовать продюсера и зрителя?
У участника должна быть история, которую он готов рассказать внутри реалити. Он должен иметь вес, быть узнаваем. Мы создаем Вселенную ТНТ, в которой звезды с удовольствием принимают участие. Это дает им сильный медийный всплеск, волну узнавания и цитирования. На мой взгляд, сейчас все стали более сознательны: и создатели проектов, и участники, и зрители.
Поделитесь, пожалуйста, самыми интересными моментами при подготовке второго сезона шоу «Сокровища императора»? Что больше всего запомнилось?
Больше всего времени уходит на правильный подбор звезд. Разработка испытаний увлекательна, но больший интерес вызывает взаимодействие участников между собой. Психологические аспекты важнее, потому что людям нравится смотреть, как артисты раскрываются с новых сторон, рассказывают свои истории, особенно во время конфликтов.
Хотелось бы попробовать себя в качестве участника шоу?
Думаю, что нет, потому что я бы пытался разрушить изнутри работу редакторов.
Такая профессиональная деформация?
Да! Наверное, я бы всех стравливал, а сам оставался в стороне.(Смеется.)
Как относитесь к риску? Вы азартный?
Нет, я вообще не азартный человек, у меня как будто выключена эта опция. Не люблю спорт, такой как футбол, потому что не понимаю, зачем люди тратят на это так много энергии. Для меня единственный риск – плохо провести время вне дома. Например, идешь в новый ресторан и не знаешь, вкусно ты поешь или нет.
Недавно мы рассказывали о том, что снимавшийся в Кыну фильм «Батя 2. Дед» стал «миллиардником».
Информационный обзор редакции. 16+
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