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Появился мини-сериал о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться

В Перми выпускают мини-сериал о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться. Он называется «Егор против нейросети» (6+) и посвящен Егору Ильину с миодистрофией Дюшенна, которая постепенно разрушает все мышцы в организме парня.

Фонд Дедморозим/ВКонтакте

Дыхание Егора нужно периодически поддерживать аппаратом вентиляции легких, а питаться парню приходится через гастростому специальной смесью. Отец Егора Женя воспитывает парня один, но в уныние не впадает, а старается наполнить их жизнь новыми эмоциями.

Егор и Женя попросили нейросеть составить список развлечений на лето, но та предложила библиотеку и торговый центр. Тогда отец с сыном решили пойти против искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Дедморозим». «Ильины заряжают энергией и оптимизмом, поэтому мы сняли первый в России вертикальный мини-сериал о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться», —рассказал креативный продюсер проекта Вячеслав Варанкин.

Всего в сериале «Егор против нейросети» планируется выпустить шесть серий. Их режиссером выступила Юлия Светлакова.

Недавно мы рассказывали об итогах акции «Умножай любовь»: количество пермяков, которые помогли в этом году детям с онкологией, выросло в два раза.

Информационный обзор редакции.

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