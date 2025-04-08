Появился мини-сериал о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться

Дыхание Егора нужно периодически поддерживать аппаратом вентиляции легких, а питаться парню приходится через гастростому специальной смесью. Отец Егора Женя воспитывает парня один, но в уныние не впадает, а старается наполнить их жизнь новыми эмоциями.

Егор и Женя попросили нейросеть составить список развлечений на лето, но та предложила библиотеку и торговый центр. Тогда отец с сыном решили пойти против искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Дедморозим». «Ильины заряжают энергией и оптимизмом, поэтому мы сняли первый в России вертикальный мини-сериал о неограниченных возможностях человека, который не может двигаться», —рассказал креативный продюсер проекта Вячеслав Варанкин.

Всего в сериале «Егор против нейросети» планируется выпустить шесть серий. Их режиссером выступила Юлия Светлакова.

Недавно мы рассказывали об итогах акции «Умножай любовь»: количество пермяков, которые помогли в этом году детям с онкологией, выросло в два раза.

Информационный обзор редакции.