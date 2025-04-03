Количество пермяков, которые помогли в этом году детям с онкологией, выросло в два раза

В числе участников благотворительной акции оказались школьники, воспитанники детских садов, а также трудовые коллективы. Также «Умножали любовь» представители бизнеса: 77 компаний и 6 ресторанов и кафе в Перми. По данным пресс-службы фонда «Берегиня», в 2025 году участникам акции удалось собрать порядка 3,5 млн рублей. Собранные средства отправили Матвею Грачеву из Березников, мальчику с саркомой сердца срочно требовалось дорогостоящее лекарство. Также фонд помог приобрести второй аппарат ИВЛ для палаты интенсивной терапии детского онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза.

«"Умножай любовь" в этом году превратилась в настоящее движение, и мы не просто рады этому — мы воодушевлены! Часто инициатива исходила от людей: они сами предлагали идеи по продвижению акции, и организовывали флешмобы и сборы. Благодаря всем инициативным и добрым жителям края мы сможем оплачивать лекарства, проезды, обследования. Мы будем помогать детям с онкологическими заболеваниями быстро, безотлагательно», —прокомментировала итоги акции директор БФ «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Ранее мы рассказывали о благотворительной акции «Территории передышки»: волонтеры собирали подарочные наборы для людей, оставшихся без дома.

Информационный обзор редакции.