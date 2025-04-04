Фестиваль FUTURE.DOC стал номинантом премии «Хрустальный компас»

В пресс-службе Пермской синематеки рассказали, что FUTURE.DOC отметили в номинации «Просвещение». Здесь же представлены Международная выставка — форум «Россия», Школа защитников природы, «Контуры Культуры» и еще более 30 проектов. Кстати, кроме FUTURE.DOC от Пермского края участвуют «Расширяя горизонты» (организация инклюзивные походов-сплавов по уральским рекам), фестиваль географических командных интеллектуальных игр «ГеФест», экологическое движение «Гуляй-убирай», видеопроект «95 фактов о Пермской нефти».

Напомним, фестиваль FUTURE.DOC в этом году планируют провести с 11 по 17 апреля: мы рассказывали о его программе.

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