На фестивале «ЛАМПА» в этом году появятся две новые специальные номинации

Конкурсный отбор фестиваля пройдет в нескольких номинациях: «Документальный короткометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Анимационный короткометражный фильм», «Социальный видеоролик», «Социальный музыкальный видеоклип» и «Социальная реклама».

В этом году появятся две новые специальные номинации: «Полный метр в импакт-кино» и «Импакт-сериал». Как рассказали в пресс-службе фестиваля, они связаны с наметившимся трендом на социально ориентированное кино и призваны сделать такой контент естественным и привычным для широкого зрителя. Еще две специальные номинации, которые были в прошлом году, — «Дорога к дому» и «Особый фокус» — останутся в программе.

Заявки на конкурс будут принимать до июня. Сам фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» в этом году пройдет в двенадцатый раз — с 12 по 14 сентября.

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Информационный обзор редакции.