Закончились съемки документального фильма об осужденных за убийство мужей женщинах

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, автором идеи и режиссером фильма стала сотрудница ФСИН Нина Изотова. Она решила снять картину, чтобы показать острые социальные проблемы. «Для каждого освободившегося человека очень важны поддержка родных и близких… если, к примеру, мужчин дома ждут родные, то освободившихся женщин, как правило, на свободе никто не ждет. Общество достаточно агрессивно на них реагирует, трудоустроиться им практически невозможно. Поэтому освобождение воспринимается ими как серьезное испытание: свобода для них — это не только надежды и мечты, но и страхи и сомнения, поскольку никто не может гарантировать светлое будущее», — объясняет режиссер Нина Изотова.

Часть сцен из фильма «Нечужие» снимали в колониях Пермского края. Режиссер получила поддержку от ФПРК на съемки картины, а также субсидию и краевого бюджета по программе рибейта в 2023 году. Премьера картины «Нечужие» планируется летом 2025 года.

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