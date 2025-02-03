Начались съемки нового фильма про Ивана Семенова: делимся снимками с площадки

В фильме снимутся Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин. Роль антагониста и чемпиона по сноукаякингу — у Леона Кемстача, его маму и тренера сыграет Анна Котова. На экраны новый фильм кинотрилогии планируют выпустить 2025 году.

Недавно мы рассказывали о том, какие еще фильмы, связанные с Пермским краем, выйдут в этом году.

Информационный обзор редакции.