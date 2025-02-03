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Начались съемки нового фильма про Ивана Семенова: делимся снимками с площадки

В Перми начались съемки третьего фильма о приключениях школьника Ивана Семенова. В кинокомпании «Проспект мира» рассказали, что эта часть будет заключительной. Ее режиссером стал Кирилл Седухин («Интерны»).

Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram
Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram
Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram

Третий фильм получил название «Иван Семенов. Полный каяк!» (6+). В нем впервые расскажут об экстремальном виде спорта — сноукаякинге. «Наши герои примут участие в соревнованиях и спустятся по заснеженным склонам Пермского края на водных каяках. Условия для съемок непростые, но я уверен, что тепло наших сердец и любовь к кинематографу согреют нас в трудную минуту!», — рассказывает Кирилл Седухин.

Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram
Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram
Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram
Кинокомпания «Проспект Мира»/Telegram

В фильме снимутся Роман Погорелов, Мария Шукшина, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин. Роль антагониста и чемпиона по сноукаякингу — у Леона Кемстача, его маму и тренера сыграет Анна Котова. На экраны новый фильм кинотрилогии планируют выпустить 2025 году.

Недавно мы рассказывали о том, какие еще фильмы, связанные с Пермским краем, выйдут в этом году.

Информационный обзор редакции.

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