В Пермском крае собираются снимать фильм по мотивам сказа «Серебряное копытце»

За экранизацию уральского сказа возьмутся компания TenLetters и режиссер Егор Сальников. Они обещают обращаться к первоисточнику и сохранить в фильме достоверный взгляд на легендарный сюжет. Релиз запланирован на 2026 год.

«Родившись из преданий и историй уральских жителей, эта история стала любима многими поколениями. В чем ее прелесть — действие происходит на стыке двух миров — языческого и христианского, азиатского и европейского, на стыке двух поколений — старых сказочников и юных фантазеров», — цитирует телеграм-канал «Бюллетень кинопрокатчика» слова Егора Сальникова.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми начались съемки нового фильма про Ивана Семенова: делимся снимками с площадки.

Информационный обзор редакции.