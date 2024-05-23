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Кино и сериалы

Антон Богданов планирует снять драму про слониху Красавицу

Антон Богданов

Пермский актер и режиссер Антон Богданов и киностудия «Проспект Мира», генеральным продюсером которой он является, заявил о планах снять светлую драму «Красавица». Информация о фильме появилась в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».

История повествует о бегемотихе по имени Красавица из ленинградского зоопарка в блокадную зиму 1941-го года. Она основана на реальных событиях – в годы войны в зоосаде действительно жило такое животное. За бегемотихой ухаживала служительница зоопарка Евдокия Ивановна Дашина.⁣

Съемки должны пройти зимой в 2024 – 2005 году при поддержке Национальной медиа группы. Прокатчиком станет компания «Вольга». Бюджет картины составит 450 млн рублей. Сценарий к фильму принадлежит Дмитрию Пинчукову – он же писал «Елки-5» и «Время первых». Актерский состав картины неизвестен.

Информационный обзор редакции. 16+

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