Для съемок фильма про Ивана Семенова начали набирать массовку

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, нужны парни и девушки от 18 до 35 лет. Требования к одежде — зимняя спортивная ярких цветов (не черная и не белая).

Ранее для съемок третьей части фильма про школьника Ивана Семенова требовались актеры на роли полицейского, строгого завуча, ведущего, а также дублер для Романа Погорелова, который играет главную роль.

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