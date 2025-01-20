В феврале пройдут съемки фильма «Иван Семенов: полный каяк»: для актера, играющего главную роль ищут дублера

Как рассказали в Пермской кинокомиссии, для дублера персонажа Ивана Семенова нужен парень с длинными волосами рыжего цвета. Он должен быть не худым, ростом 177 см. Также требуются дублеры для Жанны и пока безымянного директора игр. На роль Жанны нужна голубоглазая блондинка ростом 170 см, а мужчина должен быть лысым и с легкой небритостью.

Съемки третьего фильма про Ивана Семенова пройдут в Перми в феврале. Ранее для них искали дублера для Павла Воробьева и других актеров.

Недавно мы рассказывали о том, какие фильмы и сериалы, связанные с Пермью, выходят в 2025 году в прокат.

Информационный обзор редакции.