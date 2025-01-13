Для съемок фильма про Ивана Семенова ищут дублера-подростка

Дублер нужен для персонажа Павла Воробьева, которого играет Александр Присмотров-Белов. Кандидат должен быть широкоплечим, но не худым (размер одежды M-L), и с длинными волосами. В Пермской кинокомиссии уточнили, что прическа и цвет волос должны быть строго, как на фото.

Ранее для съемок третьей части саги про Ивана Семенова искали разных актеров, в основном, мужчин. Главные роли исполнят Роман Погорелов и Мария Шушкина, также в касте заявлены Леон Кемстач, Марина Федункив, Ярослав Могильников, Ваня Дмитриенко. Режиссером, как и в предыдущих эпизодах, будет Антон Богданов.

Недавно на нашем сайте вышла подборка: что смотреть в кинотеатрах в январе 2025 года.

Информационный обзор редакции. 6+